No Wii, ‘Naruto’ ganhou um jogo quase diferente O último game do ninja juvenil para Wii é totalmente voltado ao combate corpo-a-corpo. Naruto: Clash of Ninja Revolution, lançado pela japonesa Tomy, é derivado da série de jogos que fez sucesso no GameCube. Sua maior sacada é utilizar, com muito critério, os controles diferentes do Wii para criar uma nova maneira de se jogar games de artes marciais. Em vez de limitar o jogador a simples combinações de comandos, o jogo explora a capacidade de detecção de movimento dos controles. Para desferir golpes, o jogador precisa balançar o controle no ar. Golpes mais fortes, como o arremesso de projéteis e agarrões, são acionados pelos botões, mas a mistura movimento/botões faz do jogo uma verdadeira festa. Os especiais também são acionados assim e, se o jogador repete os movimentos apresentados na tela, consegue aumentar bastante a força do golpe. Ideal para os mais jovens e para jogar em família, Naruto: Clash of Ninja Revolution é diversão rápida e eficaz. O game é recomendado para maiores de 12 anos. PREÇO | R$ 230 PLATAFORMA | Xbox 360 DISTRIBUIDOR | Synergex: (11) 4133-1313 DETALHES | Game de aventura, luta e exploração recomendado para maiores de 12 anos.