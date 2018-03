Noiva chinesa usa vestido de 2,2 km

Uma noiva chinesa tentou quebrar um recorde mundial usando um vestido de 2,2 quilômetros de comprimento em seu casamento.

O vestido de Lin Rong foi feito pelo noivo, Zhao Peng, e pela família dele na província de Jilin, no leste do país. Os 200 convidados levaram três horas para desenrolar o tecido e decorar a cauda com 9999 rosas de seda.

O noivo disse que não queria um casamento "clichê" e decidiu usar as bodas para bater o atual recorde mundial de vestido de noiva mais longo (1,6 quilômetro), alcançado em abril deste ano, na capital romena, Bucareste.

Ele alistou quase toda a família para trazer materiais, escolher estampas, fazer rosas de seda e bordar, segundo informações da agência oficial Xinhua.

A tia de Zhao, que é costureira, concordou em desenhar o vestido.

A façanha do noivo não terminou com o tão esperado "sim". Depois do evento ele cortou o vestido para 1,984.1022 quilômetro, para representar a data de nascimento da noiva e adicionou ao modelo 608 cristais, um para dia de namoro.

Zhao disse que vai enviar o vídeo da cerimônia para o Guinness World Records, em Londres.

"Tanto o comprimento, como o número de rosas de seda no vestido podem entrar para a história", disse ele, acrescentando que não se importa se vai ser bem-sucedido ou não.

A tentativa de bater o recorde custou quase US$ 6 mil (R$ 11 mil), mas a noiva teria tido momentos de "riso e choro com o gesto romântico".

A mãe do noivo não ficou tão impressionada.

"É um desperdício de dinheiro, na minha opinião", ela disse à Xinhua.

