Noiva diz que noivo sumiu com carro, moto e R$ 19 mil O que era para ser um final de semana alegre e festivo tornou-se uma decepção para a dona de casa Sueli, de 49 anos. Após quatro anos de convívio com o companheiro, o pedreiro Antônio Mondim, de 47, eles se casariam na manhã de sábado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Mas ela se diz vítima de uma golpe do noivo. Mondim teria roubado cerca de R$ 19 mil em dinheiro, além do carro e da moto dela, na véspera do enlace judicial.