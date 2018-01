Nokia acrescentará programa de e-mail da IBM em celulares

Celulares inteligentes da Nokia poderão acessar e-mails gerenciados pelo programa Lotus Notes, da IBM, a partir do próximo mês, informaram as duas empresas nesta quinta-feira, 20. A interoperabilidade é a mais recente ação da gigante finlandesa na campanha de fortalecimento contra a fabricante do Blackberry, a RIM. A Nokia informou que, graças a um novo programa, mais de 80 milhões de usuários de celulares da companhia poderão acessar o correio eletrônico do Notes, voltado a usuários em empresas. "Com essa parceria, nós poderemos mobilizar cerca de 90% dos emails corporativos sem nenhum investimento adicional da corporação", disse Ilari Nurmi, vice-presidente da Nokia, disse a Reuters. "Muitas companhias tem servidores a postos e muitas ferramentas da Nokia no local. O acordo é importante em tempos de consciência de custos", disse Nurmi. A Nokia desistiu do desenvolvimento de seu próprio email corporativo neste ano, optando por buscar parceiros. Ao mesmo tempo, a empresa busca o desenvolvimento de aparelhos para usuários corporativos para melhor competir com a RIM, principal fabricante de celulares com e-mail móvel. O anúncio vem na contramão do cenário de queda da demanda por aparelhos celulares em todo o mundo, à medida que a economia global enfrenta dificuldades. A Nokia mesma alertou na semana passada que espera que os volumes de vendas se contraiam em 2009. Alguns analistas consideram o segmento de celulares inteligentes, que possibilitam o uso de e-mail, como o segmento de mercado com melhor expectativa de crescimento em 2009.