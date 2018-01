Nokia amplia liderança no mercado global de celulares O aumento da demanda por celulares nos mercados emergentes, na opinião de analistas, deve ter consolidado a posição de liderança da Nokia no trimestre entre abril e junho, mesmo período em que a terceira colocada Samsung reduziu a distância para a Motorola. A Sony-Ericsson inaugura na quarta-feira a temporada de resultados do setor, dando algumas indicações sobre quem venceu e quem perdeu na batalha crucial pelo mercado de celulares de baixo custo. Com mais de 5 milhões de novos assinantes em telefonia celular a cada mês apenas na Índia, a finlandesa Nokia atrai os compradores de primeira viagem com aparelhos de preço reduzido. A Nokia --que já domina o mercado de telefones de baixo custo-- é vista como a maior ganhadora, com cerca de 100 milhões de aparelhos vendidos no trimestre, mais que o dobro do obtido pela rival mais próxima, a norte-americana Motorola. A Nokia elevou em maio sua previsão para o trimestre, dizendo que espera agora um aumento na sua participação no mercado global, que é de 36%. A Motorola, a quem falta escala para competir com os preços agressivos da Nokia, deve ter cedido mais terreno para a coreana Samsung, que está se aproximando rapidamente. A Motorola teve prejuízo no primeiro trimestre ao tentar ganhar mais espaço no mercado de celulares de baixo custo.