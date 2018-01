Nokia anuncia lançamento de celular 3G na Europa

A Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, anunciou nesta terça-feira, 21, o lançamento de um aparelho de terceira geração com design fino. O preço do aparelho para o varejo é estimado em 200 euros antes de subsídios de operadoras e impostos, informou a companhia. O modelo, que funciona com tecnologia de terceira geração WCDMA, é quadriband e tem memória interna de 30 megabytes expansíveis via slot para cartões. O aparelho estará disponível a partir do próximo mês.