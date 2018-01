Nokia aposta em conteúdo para internet sem fio

A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, vê conteúdo para internet sem fio como um dos principais fatores para ganhar mais usuários de telefones móveis, incluindo em mercados emergentes, afirmou um executivo da companhia nesta terça-feira, 23. Kai Oistamo, que dirige a divisão de telefones móveis da Nokia, disse que a maior barreira para a internet sem fio nos mercados emergentes é a falta de interesse das pessoas. "Estamos procurando como companhia entender como facilitar e participar da criação de conteúdo que seja realmente relevante para os consumidores nos mercados emergentes", disse Oistamo em discurso em um fórum de telecomunicações na Universidade de Tecnologia de Helsinque. O mercado alvo irá definir qual será a próxima grande novidade em telefonia móvel, afirmou Oistamo, mas acrescentou que serviços locais combinados com redes sociais seria um deles. As recentes aquisições da Nokia deram suporte à estratégia de conteúdo conforme a empresa tomou medidas para se transformar de uma empresa somente de hardware numa companhia de serviços online. Em julho a Nokia disse que iria adquirir o site de rede social e compartilhamento de fotos Twango, seguindo a tendência dos usuários de aderir a sites como o MySpace e Facebook. A Nokia lançou recentemente seu portal de serviços de internet, o Ovi. No início do mês a Nokia fez uma oferta de US$ 8,1 bilhões pela fornecedora de mapas digitais Navteq, no que seria sua maior aquisição.