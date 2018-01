Nokia aposta em e-mail móvel com celular para executivo

A maior fabricante de celulares do mundo, Nokia, revelou nesta terça-feira, 18, um novo modelo, E51, voltado a usuários corporativos e informou que espera um rápido crescimento no mercado de e-mail móvel. A Nokia informou que o aparelho em formato de barra estará disponível globalmente no final deste ano ao preço sugerido no varejo de 350 euros (US$ 485), excluindo impostos e subsídios de operadoras. A unidade corporativa da Nokia reverteu perdas no último trimestre após anos de prejuízos, apoiada pelo sucesso do modelo E65. A unidade tem pego carona no sucesso dos aparelhos Blackberry, produzidos pela canadense RIM, mas informa que apenas 2% de suas contas de e-mail corporativo são móveis, proporção similar à existente alguns anos atrás. "Acreditamos que isso mudará rapidamente", disse Antti Vasara, diretor de aparelhos executivos da unidade de corporativa da Nokia. Vasara disse que em 2009 haverá 880 milhões de funcionários de empresas usando soluções sem fio como celulares e notebooks em suas tarefas diárias. "Cada vez menos gente está presa a suas mesas durante o trabalho", disse o executivo.