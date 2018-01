Nokia apresenta dois novos modelos de celular 3G

A fabricante de celulares Nokia apresentou dois novos modelos de terceira geração nesta terça-feira, 13, membros da série 8800: Arte e Sapphire Arte. O modelo 8800 Arte deve estar no mercado ainda neste trimestre por cerca de 1 mil euros (US$ 1.462), além de taxas e subsídios. Já o 8800 Sapphire Arte estará disponível apenas em 2008 por 1,15 mil euros, afirmou a Nokia em comunicado. Os telefones são equipados com display de duas polegadas, câmera de 3,2 megapixels e 1 gigabyte de memória interna. Uma ferramenta chamada "turn-to-mute" permite silenciar o aparelho apenas ao fechá-lo. Os novos modelos vêm também com o fone de ouvido Bluetooth Nokia BH-803, que filtra sons externos.