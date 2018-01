Nokia apresenta games para celulares na E3 A feira de games E3, encerrada nesta semana, teve espaço para vários lançamentos para os portáteis PSP (o PlayStation Portable, da Sony) e o Nintendo DS, além de novos jogos para celulares. A finlandesa Nokia, por exemplo, mostrou um novo aplicativo pré-instalado que permite ao usuário encontrar, adquirir e jogar diversos títulos em aparelhos da linha multimídia Nseries e outros modelos Serie 60. A empresa também divulgou o crescimento do serviço N-Gage Arena, que permite partidas multiplayer por meio de conexões celulares GPRS. A Nokia também anunciou os primeiros games para sua nova plataforma móvel como Creatures of the Deep, ONE, Pocket Aces, Pro Series Golf, Space Impact and System Rush: Evolution.