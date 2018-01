Nokia compra empresa de música digital por US$ 60 milhões Seguindo os passos da Apple, que fez uma dupla de triunfo na arena de música digital ao vender a linha iPod em associação com uma loja digital, a iTunes, a fabricante finlandesa de celulares Nokia anunciou a compra da norte-americana Loudeye, numa transação estimada em US$ 60 milhões. Com a compra, a Nokia deve lançar um novo serviço de download de músicas a partir do próximo ano. A empresa não anunciou como irá funcionar este novo serviço. A operação da Loudeye inclui 60 serviços que funcionam em mais de 20 países da Europa, além da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia, e que envolve um catálogo de mais de 1,6 milhão de músicas. Por ocasião da transação, a Nokia também divulgou que vendeu mais de 15 milhões de celulares com recursos multimídia entre abril e junho deste ano, superando as cifras de outros fabricantes de tocadores de música digital. A companhia também anunciou que tem como meta superar a cifra de 80 milhões de aparelhos celulares capazes de tocar música digital até o final do ano.