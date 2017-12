Nokia conclui venda de negócio de dispositivos móveis à Microsoft

A companhia disse que agora espera que o preço final de venda seja um pouco maior que os 5,44 bilhões de euros (7,52 bilhões de dólares) anunciados anteriormente.

A Nokia disse que devido a uma disputa tributária com as autoridades indianas, ela vai operar a fábrica de Chennai como uma unidade de fabricação por contrato com a Microsoft.

A companhia disse também que fechará a fábrica em Masan, na Coreia, que conta com cerca de 200 funcionários.

A Nokia acrescentou que seu Conselho de Administração deve se reunir no começo da semana que vem por assuntos relacionados à avaliação estratégica da companhia.

Uma notícia em um jornal nesta sexta-feira disse que a Nokia vai delinear sua nova estratégia na terça-feira, junto com a divulgação dos resultados trimestrais, e que também vai nomear Rajeev Suri, o chefe da NSN, como novo presidente-executivo.

(Por Jussi Rosendahl)