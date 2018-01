Nokia confirma desenvolvimento de concorrente para iPhone

A Nokia confirmou o desenvolvimento de um telefone celular com tela sensível ao toque que concorrerá diretamente com o bem sucedido iPhone, da Apple. De codinome "Tube", este será o primeiro aparelho da companhia finlandesa a ser completamente controlado pelo toque. O dispositivo também oferecerá suporte a Java e conectividade web, com funcionalidade confirmada de transferência automática de fotos para sites. O site Reg Hardware especula que, pelo nome, o aparelho será uma plataforma de vídeo portátil, e graças ao novo padrão de TV digital portátil DVB-H, o Tube provavelmente será uma televisão também. Diferente do iPhone, a tela do Tube parece ser menor, além de não possuir o botão Home, que no aparelho da Apple retorna ao menu principal do sistema. Acredita-se, ainda, que o novo produto da Nokia rodará sob a plataforma Symbian S60. O Tube foi apresentado durante a conferência de desenvolvedores Evans Data, que aconteceu na Califórnia, Estados Unidos, mas nenhuma data de previsão de lançamento foi mencionada até o momento. (Com informações da agência Magnet)