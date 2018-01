Nokia demostra celular/player de MP3 com HD interno Durante a Telexpo 2006, a Nokia mostrou em seu estande a família de celulares NSeries, com destaque para funções multimídia. Entre eles, estava o N91, aparelho que traz HD interno com 3 GB de capacidade voltado ao armazenamento de músicas em MP3. O aparelho opera em redes GSM e, como outros aparelhos da mesma família, traz um sensor de 2 Megapixels e lentes Carl Zeiss, conhecidas pela qualidade óptica. O aparelho deve chegar ao Brasil ainda no primeiro semestre, na mesma faixa de preço do N90, outro aparelho NSeries cujo destaque é a captura de vídeos e que já foi avaliado pela repórter Kátia Arima, do caderno Link: cerca de R$ 2799,00.