Nokia desiste de planos para módulo de conexão sem fio A Nokia anunciou nesta quarta-feira, 14, que abandonou com a Intel os planos para o desenvolvimento conjunto de um módulo de comunicação sem fio para notebooks baseado na tecnologia HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). "Nós, junto com a Intel, cancelamos a cooperação para o módulo HSDPA da maneira como informamos anteriormente", disse a porta-voz da Nokia, Eija-Riitta Huovinen. A companhia finlandesa tinha anunciado em setembro que estava trabalhando com a Intel em um módulo HSDPA, que ajudaria usuários de notebooks a encontrar as melhores conexões sem fio. "Estamos ainda trabalhando no módulo HSDPA, mas sob um ponto de vista tecnológico, nenhuma decisão foi tomada no sentido de comercialização", disse a porta-voz. Huovinen informou que a Nokia continuará cooperando com a Intel em outras áreas.