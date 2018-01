Nokia distribui celular N95 com 8 GB de memória

A Nokia anunciou nesta segunda-feira, 15, que começou a distribuir uma nova versão do celular topo de linha N95 com 8 gigabytes de memória e uma bateria com duração maior. O modelo N95 8 GB, que tem um chip de localização por satélite (GPS) e câmera de 5 megapixels, será vendido por 560 euros antes de impostos e subsídios, informou a Nokia em comunicado. O modelo, que opera em redes GSM, tem capacidade suficiente para armazenar mais de 1 mil músicas em MP3. O aparelho do tipo slider (de painel deslizante) iguala a capacidade do modelo SCH-B570, da Samsung, e que também apresenta 8 GB de capacidade interna, embora com chips de memória.