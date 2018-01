Nokia diz que experiência conta na disputa com o Android

A Nokia, fabricante de telefones celulares, está bem preparada para a incursão do Google em sua área de atuação, graças aos anos de experiência que tem no mercado, disse a Reuters um alto executivo da empresa. Espera-se que os detalhes do plano do Google para entrar no mercado de softwares para aparelhos móveis sejam anunciados na terça-feira, quando a T-Mobile USA apresentará, em Nova York, o primeiro modelo baseado na plataforma Android, do Google. Em resposta à iminente chegada da gigante da internet, a Nokia anunciou, em junho, que compraria parte da Symbian, outra fabricante de software para aparelhos móveis, e depois entregaria o programa a uma organização sem fins lucrativos para deixá-lo livre de patentes. "Creio que o fato de que haja uma plataforma madura, que vem em código aberto, muda a perspectiva do jogo, de certa forma", diz David Rivas, responsável pela gestão de tecnologia do projeto n60 da Nokia, a plataforma que funciona com Symbian. "Até agora, as opções eram usar software proprietário e maduro, ou software livre e imaturo. Agora, há uma opção livre e madura", explicou. A Nokia, a Motorola e a Sony-Ericsson estão entre os doadores da Fundação Symbian sem fins lucrativos, que reúne fabricantes de telefones celulares, operadoras e empresas de microprocessadores para criar uma plataforma de código aberto. São 40 empresas envolvidas nesse projeto, e 34 apoiando o Open Handset Alliance, que está desenvolvendo o Android. A decisão de tornar o Symbian gratuito e de código aberto, em competição com a nova plataforma do Google, põe mais pressão sobre a Microsoft, que cobra dos fabricantes entre 8 e 15 dólares pro telefona usando seus sistema, de acordo com uma empresa de pesquisas. Rivas diz que vê pouco futuro na prática de cobrar dos fabricantes por cada telefone vendido com determinado sistema operacional. (Editado por Javier Lopez)