Nokia é a líder mundial em câmeras digitais

A informação é muito usada para reforçar o peso das empresas de celular em conversas sobre o mercado de tecnologia: quem é o maior fabricante mundial de câmeras digitais? Óbvio, nenhuma das gigantes usuais como Sony, Canon, Kodak, Olympus ou outras, mas a finlandesa Nokia, que embute uma câmera digital em cada um de milhares de aparelhos celulares que vende ano a ano. Só no ano passado foram 140 milhões de unidades capazes de captar imagens, ainda que boa parte não tenha resolução que se compare nem de perto com o mínimo que uma câmera digital ´real´ pode fazer. A cifra equivale a 40% do total de aparelhos fabricados pela empresa em 2006. "A câmera digital virou um recurso mandatório dentro dos celulares acima do nível básico. O consumidor vê o benefício de, ainda que de baixa resolução, mas que permite registrar e compartilhar os momentos pelo envio ou simples armazenamento das fotos", afirma Fiore Mangone, gerente de multimídia da Nokia Brasil. Segundo o executivo, a maioria das câmeras ainda é de baixa resolução, as chamadas câmeras VGA, com 0,3 Megapixel, mas que, conforme o usuário fica mais exigente, ou seja, com maior poder aquisitivo, encontra câmeras com resolução equivalente à de câmeras digitais ´puras´. Existe um modelo da marca, o N95, que traz uma câmera digital de 5 Megapixels e que permite o envio de imagens para uma conta no serviço de compartilhamento de fotos Flickr, do Yahoo. "E se o usuário não quiser pagar o tráfego de dados para a operadora, ainda pode encontrar um ponto com acesso sem fio do tipo Wi-Fi", afirma Mangone. Concorrência Obviamente, Nokia não está sozinha no mercado de celulares com câmeras e resoluções cada vez maiores. Protótipos já exibidos pela coreana Samsung já trazem sensores com 10 Megapixels. A norte-americana Motorola, por exemplo, já embute câmeras em 90% de seus telefones celulares. Não quer dizer também que a câmera dos celulares vá tirar espaço da câmera digital convencional, até porque os usuários podem manter celular que tire fotos e uma câmera completa para usos distintos. A vantagem do celular é a conveniência, já que o celular sempre está ao lado do usuário. O celular, em compensação, tem a desvantagem da menor resolução e dos conjuntos óticos menos eficientes, o que desfavorece captar imagens em condições de luz desfavoráveis. Flash ou zoom, por exemplo, ficam prejudicados, pois partes móveis ou iluminação podem significar um consumo de bateria que é fatal para os celulares. Mesmo aparelhos badalados como o recém-lançado iPhone têm limitações, como uma câmera digital de potência apenas razoável, em torno de 2 Megapixels, e que só é capaz de fazer fotos, mas não vídeos. Substituição Mas a convivência pacífica pode ter fim, se os fabricantes conseguirem chegar a níveis de resolução e preço atraentes, segundo confirma pesquisa feita por encomenda da Nokia em 2006. O levantamento, que entrevistou 5500 pessoas em 11 países, sendo 550 delas no Brasil, mostra alguns aspectos curiosos. No País, 50% dos usuários acham que o celular com câmera substituirá a câmera digital em definitivo em algum momento do futuro. Esta percepção é a mesma da média mundial de 42%. Entre os pesquisados, 21% já usam o celular com câmera como fonte principal de registro de imagens. O mesmo se aplica a funções multimídia: 77% dos brasileiros acham que o celular-tocador substituirá os players ´puros´ de MP3, contra uma média mundial de 67%. Cifra que, em tempos de iPhone, já deve ter crescido significativamente.