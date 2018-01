Nokia e iMúsica venderão canções para celulares A fabricante de celulares Nokia e a loja virtual de músicas iMusica firmaram uma parceria para permitir a venda de músicas digitais para telefones celulares. O acordo foi estabelecido para marcar o lançamento do N91, novo celular da Nokia que chega em setembro ao mercado brasileiro e que tem na música um de seus principais atrativos. O telefone deve ser o único que poderá baixar canções por enquanto, por meio de um aplicativo de download. As faixas musicais vão custar entre R$ 0,99 e R$ 2,99 e poderão ser baixadas por meio da redes celulares. O custo do tráfego de dados ficará por conta do usuário e das taxas de tráfego de dados de cada operadora. Para não onerar o serviço, as músicas baixadas por celular terão sua qualidade reduzida para possibilitar arquivos mais leves (cada música terá um máximo de 1 MB de tamanho). Os usuários do N91, no entanto, poderão baixar em seus PCs, pela internet, uma versão normal do arquivo, sem sacrifício de qualidade, podendo transferi-la depois para o celular, por meio de um cabo USB. Tocador digital O N91 é um celular da linha NSeries, da Nokia, que atua também como tocador de música digital. Lançado no mercado europeu no ano passado, o aparelho funciona em redes GSM e traz um HD interno com 4 GB de capacidade, além de uma câmera embutida com 2 Megapixels de resolução. O preço do aparelho no mercado brasileiro ainda não foi divulgado.