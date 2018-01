Nokia é marca mais valorizada em pesquisa

A Interbrand divulgou a última edição de sua pesquisa Best Global Brands 2007, que identifica as 100 marcas mais valiosas do mundo, trazendo a Nokia encabeçando a lista de eletrônicos e informática, com crescimento de 12% em relação ao ano passado. A Nokia chegou na 5ª posição da lista. A Apple também é destaque, apesar de estar em 33ª na lista, pois foi a que mais cresceu no ranking, com 21%, em grande parte devido à projeção conseguida com o iPhone, elevando o valor de sua marca para a casa dos US$ 11 bilhões. Ainda na área de tecnologia, a gigante de buscas Google subiu para a 20ª posição (era a 24ª no ano passado), com sua marca avaliada em US$ 17,8 bilhões e alta de 44%. Também integram a lista Hewlett-Packard (12ª), Samsung (21ª), Sony (25ª), Panasonic (78ª) e LG (97ª).