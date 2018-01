Nokia e Siemens unificam unidades de telecomunicações A finlandesa Nokia e a alemã Siemens concordaram em unificar as suas unidades de equipamentos de telecomunicações, num acordo estimado em US$ 31,5 bilhões, informou o The Wall Street Journal. O anúncio oficial deverá ser feito hoje. Segundo o jornal americano, esse acordo permitirá uma economia anual de 1,25 bilhão de euros em pesquisas e projetos. A economia de custos em desenvolvimento é vital para a nova companhia, que precisa enfrentar a concorrência da sueca Ericsson, além de empresas asiáticas que estão atacando fortemente o mercado mundial de equipamentos de telecomunicações e redes. A unificação nas operações também visa estimular o desenvolvimento de produtos convergentes. Mas a operação conjunta das companhias também deve implicar no corte de 10% a 15% da força de trabalho das duas companhias, que, juntas, contam com mais de 60 mil funcionários em todo o mundo.O comando da nova empresa seria dividido em partes iguais, e ela seria presidida por Simon Beresford-Wylie, da Nokia.