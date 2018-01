Nokia E62 é pareo duro para Blackberry em oferta da Claro O acesso a e-mail móvel está criando um disputado mercado no Brasil, antes cativo do Blackberry da canadense Research in Motion, com o lançamento de diversos smartphones com teclados integrados e funções multimídia, de empresas como Palm, HP e Motorola. Mas a oferta mais agressiva até agora, em termos de preço, é o Nokia E62, que a operadora GSM Claro está oferecendo num pacote pelo qual o usuário leva o aparelho e assina um plano de 200 minutos por R$ 129,90/mês. Além disso, o usuário opta por um pacote de dados para transitar até 40 MB, a R$ 80,00/mês, pelo qual será possível trafegar até 200 MB numa promoção de lançamento. A Claro será a única empresa a comercializar o E62 no mercado brasileiro. "Agora, com uma oferta inferior a R$ 300, uma maior quantidade de clientes poderá ter acesso a esse tipo de serviço", diz Marco Quatorze, diretor de serviço de valor agregado da Claro. Celular global O Nokia E62 tem teclado alfanumérico, acessa a internet e e-mail em redes GPRS/EDGE, e pode funciona em todo o mundo graças a serviços de roaming internacional, graças ao suporte a freqüências quadriband (850/900/1800/1900 Mhz). O sistema operacional Symbian Série 60, da Nokia, traz aplicativos capazes de abrir e editar documentos do pacote Office como textos, planilhas e apresentações. Traz ainda suporte à tecnologia Bluetooth. Pesando 144 gramas, o celular possui agenda com memória dinâmica, alarme, alerta vibratório, aplicativos Java, Bluetooth, calculadora, calendário, comando de voz, despertador, display colorido 16 milhões cores, hits monofônicos, polifônicos e MP3, memória interna de 80 MB (expansível com cartão), MMS/SMS e viva-voz integrado.