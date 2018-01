Nokia encara Apple em batalha online de software para celular A Nokia aposta que uma oferta mais ampla e personalizada de softwares e mídia para seus celulares vai se provar atraente quando a loja online Ovi for inaugurada, em maio, para concorrer diretamente com a App Store, da Apple. A loja da Apple comprovou a viabilidade do mercado online de software no mundo da comunicação móvel, com mais de 500 milhões de aplicativos baixados em apenas um semestre. O mercado da Nokia é potencialmente maior -- a empresa afirma que a loja Ovi vai atingir cerca de 50 milhões de consumidores quando for inaugurada, enquanto a Apple, por enquanto, vendeu menos de 20 milhões de iPhones. Mas somente isso não basta para garantir o sucesso da Nokia. Embora centenas de milhões de pessoas utilizem seus celulares a cada dia, a Nokia ainda não se equiparou ao sucesso da Apple no que tange a convencer as pessoas a pagar por download de softwares, a despeito de sua rival de menor porte ter começado mais tarde. A Nokia também ficou em desvantagem diante da Apple no lançamento dos populares celulares dotados de telas de toque. A Nokia informou que 70 por cento da receita dos softwares baixados será destinada aos programadores que o desenvolverem, como faz a Apple, caso os clientes paguem por meio de cartão de crédito. Mas os programadores ganharão menos por transação caso os consumidores optem por pagar por meio de suas operadoras de telefonia móvel, opção que estará disponível inicialmente em nove países. "Devido à cobertura geográfica, os cartões de crédito provavelmente continuarão a ser o principal método de pagamento", disse Marco Argenti, vice-presidente de mídia da Nokia. "Serão a forma padrão de pagamento em todo o mundo. (Mas) em nove países... os programadores poderão ativar pagamentos via operadora", acrescentou. Até agora, nos casos em que os consumidores podem optar entre pagar via operadora ou usando cartão de crédito, mais de 80 por cento optam pelo pagamento via operadora, de acordo com dados da própria Nokia, com base no uso de seu serviço de jogos N-gage.