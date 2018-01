Nokia faz acordo mundial de internet móvel com Telefónica

A maior fabricante de celulares do mundo, Nokia, anunciou nesta terça-feira, 9, um acordo global com a Telefónica, seu primeiro cliente no mercado de operadoras para os novos serviços do portal de internet móvel Ovi, da companhia finlandesa. A Nokia afirmou que acrescentará aos menus de seus celulares links de ambas as empresas que dão acesso a seus próprios serviços de internet como aos ofertados pela Telefónica. A companhia espanhola é uma das poucas operadoras da Europa que abertamente receberam bem a transformação planejada da Nokia, de uma empresa de hardware para uma de serviços online que pode ameaçar um mercado tradicionalmente dominado pelas operadoras de telefonia. "Tem havido especulação de como as operadoras avaliariam isso e parece que pelo menos a Telefónica está aceitando muito bem", disse Hannu Rauhala, analista do OKO Bank. O presidente-executivo da Telefónica, Cesar Alierta, e o presidente-executivo da Telefónica O2 na Europa, Peter Erskine, disseram a jornalistas em setembro que os modelos de negócios tradicionais estão mudando no mundo da telefonia celular e que a estratégia da Nokia é interessante, podendo levar a um mercado de oportunidades maiores para todos. "Nós temos boas negociações andando com várias operadoras", afirmou o porta-voz da unidade multimídia da Nokia, Kari Tuutti.