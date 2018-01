Nokia fecha com Sony BMG para oferecer músicas gratuitas

A Nokia irá oferecer 12 meses de acesso gratuito ao conteúdo musical dos artistas da Sony BMG, segunda maior gravadora do mundo, para compradores de alguns modelos específicos de seus aparelhos celulares, afirmou a maior fabricante do setor nesta terça-feira, 22. Em dezembro, a Nokia revelou um acordo similar para seus telefones da linha "Comes With Music" com a Universal, maior gravadora do mundo. "O Comes With Music é esperado para o segundo semestre de 2008 em um leque de aparelhos da Nokia para alguns mercados selecionados", afirmou a fabricante de celulares em comunicado. A Nokia não revelou detalhes financeiros do novo acordo, que irá se juntar ao já acertado com a Universal. A Sony BMG, casa de artistas como Beyoncé, Bruce Springsteen e Celine Dion, pertence à Sony Corp e ao grupo alemão de mídia Bertelsmann AG. A nova oferta de conteúdo musical da Nokia - a primeira fabricante de celulares a investir pesado nesse tipo de conteúdo - se diferencia de qualquer outro pacote no mercado porque os usuários podem ficar com qualquer música obtida por download durante 12 meses, como explicou a empresa. Tais modelos de ofertas ilimitadas de músicas podem se mostrar um tiro no pé da indústria musical, que sofre para encontrar maneiras de reverter a queda nas receitas pelas baixas nas vendas de CDs. A Nokia afirmou ter expectativa de que todos os grandes selos se juntem à linha "Comes With Music". "Estamos confiantes de que teremos os selos na mesa para o Comes With Music. Estamos progredindo nessas negociações", afirmou Liz Schimel, chefe da unidade de música da Nokia.