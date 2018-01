Nokia impulsiona linha sofisticada com celular sensível a toque

A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, revelou na terça-feira o modelo N97, o novo carro-chefe de sua linha de celulares inteligentes. O aparelho tem uma grande tela sensível a toques e teclado incorporado. Veja também: Com HTC G1, Google entra na concorrência com o iPhone Blackberry terá celular com touchscreen e resposta ao toque A gigante finlandesa dos celulares espera que o novo modelo injete vida nova em sua linha de modelos multimídia N, antigamente conhecida por sua tecnologia de ponta mas que tem apresentado poucas inovações recentemente. "Trata-se na verdade do início de uma série N... a largada para a próxima geração", disse Jonas Geust, vice-presidente da divisão de aparelhos da Nokia, em entrevista à Reuters, acrescentando que telas sensíveis a toques e teclados completos serão características essenciais da nova leva de produtos. "O que poderia haver sem telas de toque, hoje em dia? Para essa categoria de aparelho, elas serão importantes. Os teclados qwerty também serão importantes", disse ele. A batalha por maior participação no mercado de celulares inteligentes esquentou desde que a Apple introduziu o iPhone, no ano passado, e todos os fabricantes querem ampliar seu mercado. O segmento deve manter o crescimento apesar do desânimo na indústria. A Nokia foi a última das grandes fabricantes de celulares a lançar um modelo com tela sensível a toques, depois do imenso sucesso do iPhone. A empresa começou a vender seu primeiro modelo com esse recurso no mês passado, e prometeu introduzir modelos equipados com ele em suas categorias de produtos. A Nokia continua a dominar o mercado mundial de celulares inteligentes -aparelhos dotados de recursos semelhantes ao de um computador, mas vendeu menor número deles entre julho e setembro do que no mesmo período de 2007. A empresa perdeu mercado para a Apple e para a RIM, fabricante do BlackBerry. A posição debilitada da Nokia na ponta mais sofisticada do mercado de celulares preocupa investidores e analistas, porque isso pode prejudicar sua margem de lucro. O novo N97 é rival direto do X1, da Sony Ericsson, e do Touch Pro, da HTC. Ambos usam sistema operacional da Microsoft e analistas afirmam que quando o N97 chegar às lojas novos rivais diretos terão surgido. "Pode dar à Nokia alguma vantagem, mas ainda vai levar seis meses para chegar ao mercado", disse a analista Carolina Milanesi, do Gartner. A Nokia informou que o novo celular será vendido por preços semelhantes ao N95 e N96 quando esses modelos foram lançados, cerca de 550 euros antes de impostos e subsídios. O N97 deve chegar ao mercado em junho de 2009. A companhia lançou o último maior sucesso da linha N-Series, o N95, em 2006 e começou a vender o modelo no início do ano passado. Até agora o aparelho registra vendas de 10 milhões de unidades, criando receitas de vários bilhões de euros para a Nokia. "A Nokia enfrentou escolhas difíceis com o N97. Ela tentou recheá-lo de diferentes tecnologias como a tela sensível, teclado completo e muita memória, mas teve de aceitar questões de tamanho e recursos", disse Ben Wood, diretor de pesquisa da CCS Insight. "Ela acabou tendo um aparelho relativamente grosso que não tem algumas funções importantes esperadas para produtos importantes que virão em meados de 2009", acrescentou.