Nokia lança celular com 8GB de capacidade A finlandesa Nokia anunciou nesta semana diversos novos modelos da linha NSeries, que tem foco em multimídia, entre eles o N95. O modelo, que opera em redes GSM, traz um HD interno com 8 GB de capacidade, suficiente para armazenar mais de 1000 músicas em MP3. O aparelho do tipo slider (de painel deslizante), traz sensor GPS embutido e uma câmera digital de 5 Megapixels, e começará a ser vendido no início do próximo ano por cerca de US$ 700. Com esta oferta, a Nokia iguala a capacidade do modelo SCH-B570, da Samsung, e que também apresenta 8 GB de capacidade interna, embora com chips de memória. Serviço musical A Nokia anunciou também a criação de uma comunidade voltada à música na internet, a Music Recommenders, para discussão e troca de informações sobre tendências musicais, e que ainda permitirá ouvir trechos de novas canções recomendadas e entrevistas com compositores, além de outros conteúdos. Os usuários também poderão adquirir canções, num serviço que é resultado da recente aquisição da Loudeye, empresa que comercializa trilhas musicais para aparelhos celulares e que foi comprada pela Nokia por US$ 60 milhões em agosto. Ainda segundo dados divulgados pela empresa, ela já vendeu mais de 10 milhões de aparelhos da família NSeries em todo o mundo.