Nokia lança novo celular com carteira eletrônica

A Nokia, maior fabricante mundial de telefones celulares, apresentou nesta terça-feira, 15, seu novo aparelho, o modelo 6261 Classic, com NFC (Near Field Communication) integrado. A tecnologia NFC permite aos usuários compartilhar conteúdo ao conectar dois telefones que podem receber arquivos de áudio e outros downloads dos provedores do serviço simultaneamente. O telefone também pode ser usado para pagamento. O 6212 Classic, que vem com câmera e tocador de música, tem previsão de chegar ao mercado no terceiro trimestre custando aproximadamente 200 euros (US$ 316), antes de impostos e subsídios.