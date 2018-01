Nokia lança serviço para competir com o iPhone

A Nokia, a maior fabricante de celulares do mundo, lançou seu próprio serviço de música nesta quinta, dia 2, desafiando a dominação da Apple no mercado de música digital. Veja também: iPhone 3G com internet ilimitada custa R$ 3.877 ao ano Na Noruega, Apple enfrenta processo para abrir iTune Store A empresa finlandesa também lançou o seu primeiro aparelho com touch screen, o 5800 Xpressmusic, para competir com o popular rival, o iPhone. A Nokia afirmou, em um evento em Londres, que começaria a vender o aparelho em breve, ao preço de 279 euros (US$ 395), sem contar os impostos, os quais, ressalta a empresa, representam quase a metade do preço dos principais aparelhos com touch screen do mercado. O preço significa que os consumidores em diversos mercados vão comprar o aparelho de graça das operadoras, desde que assinem um contrato de fidelidade. "O preço e o posicionamento do produto podem resultar em uma demanda substancial e vai, sem dúvida, pressionar a Apple", disse o gerente de pesquisas Ben Wood. A Nokia afirmou que todas as grandes gravadoras e boa parte das gravadoras independentes vão oferecer suas faixas como parte das vantagens do aparelho. Este é o primeiro produto de uma linha batizada de "comes with music" (algo como "aparelhos que vêm com música"). A linha "Comes with Music" e produtos similares de outros fabricantes podem ajudar a indústria fonográfica a se recuperar das quedas nas vendas de CDs e evitar os downloads ilegais. A briga por celulares com música é cada vez maior. A Sony Ericsson lançou seu pacote de música neste mês na Suécia, e a sul-coreana LG planeja lançar um serviço similar ao da Nokia. O pacote da Nokia se diferencia dos outros do mercado uma vez que os usuários podem permanecer com as músicas que eles baixaram durante um período de 12 meses de assinatura. A empresa disse que também vai lançar um plano de 18 meses junto com as operadoras de alguns mercados. Não há limite para faixas baixadas, já que o preço está incluso no valor do aparelho. Analistas da indústria fonográfica acreditam que a oferta da Nokia poderia trazer música grátis a milhões de consumidores e mudar significativamente o cenário atual. "Os dias de dominação da música digital da Apple estão contados, se eles não fizerem uma mudança radical", afirmou Rob Wells, diretor da área de negócios digitais da Universal. A Apple controla pouco mais da metade do mercado de música digital através do iTunes. "Em um mercado onde os preços são muito mais importantes do que a marca, a Apple não pode contar com a retenção dos consumidores quando está competindo com uma oferta que parece de graça para o usuário", disse o analista David McQueen em um artigo para a revista Strategy Analytics. Migração para serviços O pacote de download de músicas da Nokia é o primeiro grande impulso da empresa para a área de serviços. No ano passado, a companhia revelou uma reestruturação de toda a sua organização, visando construir um novo negócio nos serviços da internet para acompanhar o crescimento nas vendas de handsets. A Nokia conhece o impacto que a Apple tem gerado na indústria com o iPhone no último ano, dizendo que ela fez "um grande favor" à indústria do telefone móvel. "Nós temos um novo competidor neste negócio", disse o diretor executivo da Nokia, Olli-Pekka Kallasvo em um fórum no Vale do Silício nesta semana. "É claro que precisamos ser capazes de responder a qualquer competidor para vencermos." A Nokia vai lançar o pacote no Reino Unido, o terceiro maior mercado de música do mundo em outubro por 130 libras. Os analistas disseram que a escolha por um modelo relativamente barato foi uma indicação clara de que a Nokia está tentando atrair consumidores que não costumam pagar pelas músicas e que baixam através de programas de compartilhamento. "Se você tem acesso a tudo, qual o propósito em piratear música?" questiona Rob Wells.