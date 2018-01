Nokia lança seu telefone 3G mais barato

O novo 2730 Classic deve custar 80 euros (108 dólares), sem considerar impostos e subsídios de operadoras, e deve ser colocado à venda a partir do terceiro trimestre deste ano.

Um analista afirmou que algumas concorrentes de menor porte podem vender telefones 3G por menos que isso, mas ressaltou que este é o modelo mais barato no mercado entre os grandes fabricantes.

"O preço é muito, muito interessante, especialmente para as operadoras que tentam migrar os usuários para a tecnologia 3G. Fará diferença para as vendas", disse Carolina Milanesi, analista do Gartner.

O mercado de celulares passou pelo pior trimestre já visto entre janeiro e março, levando a Nokia a registrar seu primeiro prejuízo trimestral antes de impostos.

A ampla oferta da Nokia a manteve à frente de concorrentes tradicionais como a Samsung Electronics, mas a companhia finlandesa perdeu fatia de mercado no segmento de aparelhos mais sofisticados para rivais como a Apple e a Research in Motion (RIM).

"Nós já sabíamos que a Nokia pode fabricar aparelhos baratos. O que nós precisamos ver é o que ela pode fazer no segmento de celulares sofisticados e como as margens irão se desenvolver se a empresa continuar investindo em aparelhos mais baratos", disse Milanesi.

A Nokia também lançou os modelos 7020 e 2720 Fold, que serão vendidos por 90 e 55 euros, respectivamente.

O novo aparelho 3G, com o design tradicional da Nokia, te como alvo usuários da modalidade pré-paga em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento.

"As operadoras de celulares ao redor do mundo clamam por mais aparelhos 3G de baixo custo, que as permitam reduzir suas caras verbas de subsídio e focar consumidores em massa", disse Neil Mawston, analista da Strategy Analytics.