Nokia lidera corrida por próximo bilhão de celulares

Concorrentes da finlandesa Nokia têm que ampliar seus trabalhos para alcançar a maior fabricante de celulares do mundo na corrida para conquistar o próximo bilhão de usuários de telefonia móvel no mundo. Dados da indústria apresentados durante a feira de comunicações CommunicAsia, realizada em Cingapura na semana passada, mostraram o enorme mercado ainda não explorado no continente asiático, onde só uma em cada três pessoas possui um dispositivo móvel. Mas as barreiras para entrar em mercados como a Índia são grandes e a Nokia já está bem colocada, com vários canais de distribuição e 40 por cento do mercado na região Ásia-Pacífico --maior do que seu market share global de 36%. Os riscos também são altos --como mostrado pela norte-americana Motorola, concorrente mais próxima da Nokia, cujo direcionamento para conquistar mais espaço no setor fez a empresa ter prejuízo no trimestre passado. "A Nokia tem acesso a uma grande força de venda em mercados emergentes que nenhum outro fornecedor ou operadora podem equiparar. A Motorola, a Samsung e o resto permanecem bem atrás", disse o analista Neil Mawston, da Strategy Analytics. A indústria de telefonia móvel espera que o número de pessoas que possuem um telefone celular cresça mundialmente para pelo menos quatro bilhões nos próximos três anos, ante três bilhões de usuários atualmente. Entre 300 e 400 milhões dos novos clientes devem vir da Índia, onde quem usa os serviços de telefonia chega a pagar taxas de ligação equivalentes a até US$ 0,01 por minuto. Dezenas de milhões de pessoas morando em áreas rurais no país estão comprando seus primeiros telefones --na maioria dos casos, aparelhos bem baratos. Uma forte presença do varejo é crucial na Ásia, onde mais de 70% dos clientes decidem qual telefone comprar no ponto-de-venda. A Samsung tinha uma fatia de 16% na região Ásia-Pacífico no primeiro trimestre, enquanto a Motorola alcançou 12% , segundo dados da Strategy Analytics. A escala bem maior da Nokia também deve manter sua margem de lucro bruto para aparelhos de baixo custo acima de 25%, perto de sua média global.