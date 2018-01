Nokia: mercado de celular ainda não atingiu fundo do poço--jornal

"Nós não acreditamos que o mercado de celulares já atingiu o fundo do poço dessa recessão", disse Simonson ao jornal finlandês Helsingin Sanomat.

"(Mas) a limpeza dos nossos estoques era forte no começo do ano, o que aumentou nossa convicção no futuro", acrescentou ele.

A Nokia, na quinta-feira, registrou um declínio de 27 por cento nas vendas de janeiro a março e o primeiro prejuízo trimestral antes de impostos, mas acalmou os investidores ao dizer que vê sinais de estabilização da demanda no decadente mercado de celulares.

O presidente-executivo da Nokia, Olli-Pekka Kallasvuo, afirmou que, ainda que a companhia acredite que o mercado já não está mais em queda livre, ainda é muito cedo para concluir que a demanda atingiu a mínima.

(Reportagem de Brett Young)