Nokia mostra 4 celulares topo de linha e abre site de mídia

A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, revelou quatro novos modelos de celulares multimídia nesta segunda-feira, 11, entre os quais sucessores para seus modelos de topo de linha, N95 e N73. A Nokia também lançou seu novo site de mídia compartilhada, Share on Ovi, aberto para testes na semana passada, e uma versão atualizada de seu software de navegação. A Nokia revelou um novo modelo de topo de linha, o N96, sucessor do N95, o celular que mais gera lucros para a empresa. O aparelho vem com 16 gigabytes de memória interna, e deve ser vendido por cerca de 550 euros, excluídos impostos e subsídios. O novo modelo N78, sucessor do N73, o mais vendido dos celulares multimídia da Nokia, será colocado à venda no próximo trimestre por cerca de 350 euros. A Nokia vendeu cerca de 15 milhões de celulares N73. A empresa também revelou os novos modelos de preço médio 6210 Navigator, que serão vendidos por cerca de 300 euros, e o 6220 Classic, com câmera de 5 megapixels e preços de cerca de 325 euros. O site de mídia compartilhada permite que pessoas coloquem online suas fotos e vídeos, e foi criado com tecnologia adquirida no ano passado quando da tomada de controle do grupo norte-americano Twango. "Nós aproveitamos o know-how da Twango e o acrescentamos à nossa experiência com aparelhos móveis", disse Niklas Savander, o diretor da nova unidade de serviços de Internet da Nokia, em entrevista à Reuters. "Otimizamos o upload por aparelhos móveis - a pessoa tira uma foto e em dois cliques ela está no site", acrescentou. Os setores de mídia e telefonia móvel desejam expandir o boom do conteúdo gerado por usuários para os celulares, mas o uso limitado da internet nesse tipo de aparelho até agora vem bloqueando a expansão desse negócio potencialmente lucrativo. "À medida que continuamos a libertar a internet das limitações impostas pelos computadores de mesa, levamos a mobilidade a um reino de possibilidades completamente novas", afirmou Olli-Pekka Kallasvuo, presidente-executivo da Nokia, em comunicado.