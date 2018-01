Nokia mostra celular que faz ligação pela internet

A Nokia, maior fabricante mundial de telefones celulares, revelou nesta quinta-feira, 20, o modelo 6031, que apresenta tecnologia de acesso móvel por redes sem fio que não precisam de licenças (UMA, na sigla em inglês). A empresa afirmou que o novo modelo será lançado na Europa no quarto trimestre de 2007 com preço estimado em 230 euros (US$ 322), sem contar impostos e subsídios. Os usuários de um portátil com tecnologia UMA podem realizar ligações telefônicas pela internet quando estiverem no raio de ação de uma rede sem fio Wi-Fi ou próximos de uma conexão padrão Bluetooth. Quando o aparelho sai do alcance da rede, a conexão é automaticamente convertida para a rede de telefonia celular convencional nos padrões GSM, GPRS ou UMTS. A Nokia iniciou testes com a tecnologia UMA em julho de 2006 e já lançou um telefone com essa tecnologia, o 6086.