Nokia planeja mais aquisições de empresas de Internet

Os serviços que a Nokia pretende oferecer na Internet ainda estão longe de serem completos e a maior fabricante mundial de celulares está procurando novas aquisições para completar seu catálogo, anunciou Niklas Savander, diretor da unidade, em entrevista. Em julho, a Nokia adquiriu a produtora de mapas digitais norte-americana Navteq por 8,1 bilhões de dólares e também comprou 10 empresas de menor porte para acelerar seu segmento de serviços via Internet, à medida que o crescimento do mercado de celulares começa a estagnar. "Ainda não completamos nosso planos", disse Savander à Reuters, quando questionado sobre a estratégia de novas aquisições. Alvos prováveis poderiam ser as pequenas empresas que desenvolvem serviços os quais a Nokia mesma planeja oferecer no futuro - o que permitiria ao grupo finlandês colocar mais rápido esses serviços no mercado, disse ele. Em um evento para a mídia na terça-feira, a empresa lançará o serviço Files on Ovi, baseado na aquisição da Avvenu, no ano passado, e que permitirá aos usuários armazenar arquivos na Web de forma que estejam sempre acessíveis. Este recurso é cada vez mais oferecido por empresas de Internet como Google e Yahoo . A Nokia introduziu um novo serviço de administração de informações pessoais (PIM), que faz sincronização de agendas, contatos, anotações e tarefas entre celulares Nokia e seu site de serviços - semelhante a recursos oferecidos por Apple e Microsoft . "Nós obviamente acreditamos que exista demanda genuína da parte dos consumidores. Informações armazenadas em aparelhos estão se tornando mais e mais importantes para as pessoas", declarou Savander em entrevista recente. "Estamos gradualmente, passo a passo, ampliando nossas ofertas, que precisam ser equiparadas à demanda", acrescentou. A Nokia não revelou números sobre seus serviços de Internet, mas eles criaram receitas de 119 milhões de euros (170,7 milhões de dólares) no segundo trimestre, 42 por cento acima do trimestre anterior.