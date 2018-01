Nokia processa Qualcomm por patentes de tecnologias

A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, abriu em um tribunal do Texas um processo por patentes com o objetivo de rebater ações da Qualcomm, e está solicitando indenização e um mandado contra a fabricante norte-americana de chips. A Nokia, que produz mais de um terço dos celulares vendidos no mundo, anunciou na segunda-feira a abertura do processo contra a Qualcomm, acusando a empresa norte-americana de violar seis patentes de implementação da tecnologia MediaFLO de TV móvel e sua tecnologia Brew para transmissão móvel de dados. A disputa judicial entre as duas empresas prossegue desde que parte de um acordo de licenciamento mútuo de tecnologia expirou, em 9 de abril, e a batalha cada vez mais amarga entre elas vem preocupando os investidores e as empresas do setor dos dois lados do Atlântico. "É nosso entendimento que a Qualcomm copiou nossa tecnologia sem nos remunerar, e por isso precisamos defender nossos direitos sobre a tecnologia e patentes que controlamos", disse Tero Ojanpera, vice-presidente de tecnologia da Nokia, à Reuters. Ojanpera acrescentou que a Nokia tinha um longo histórico de inovação nos campos da transmissão de TV por protocolo de Internet (IP) e do download móvel de dados, e a empresa norte-americana precisa de suas patentes pela qualidade de transmissão que o MediaFLO propicia ou para fazer download de programas com o Brew. A International Trade Commission dos Estados Unidos decidiu contra a Qualcomm em uma batalha contra a rival Broadcom, na semana passada, proibindo a importação de novos telefones avançados que, segundo a ITC, violam patentes detidas pela Broadcom. A Qualcomm abriu 11 processos por patentes contra a Nokia em dois anos, solicitando indenizações e mandados, e até agora não obteve sucesso. No mês passado, a Nokia reagiu com seu primeiro processo contra a Qualcomm, no Wisconsin, relacionado a tecnologias para chipsets.