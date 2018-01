Nokia promoverá celular no Second Life A partir desta segunda-feira, dia 26, a Nokia irá distribuir aos jogadores do game online Second life versões digitais do seu novo celular da família Nseries, o N73. Durante a ação promocional, usuários poderão enviar fotos do mundo virtual para celulares reais. Além disso, os autores das fotos concorrerão a dois exemplares do celular, no mundo real. Os dois mil primeiros usuários cadastrados no hotsite da Nokia terão direito a dez envios gratuitos. O resultado da promoção será divulgado no site da Nokia no dia 17 de maio. Além disso, será possível participar da promoção ?Paparazzi Nokia no Second Life?. As melhores fotos encaminhadas pelos usuários de 02 de abril a 02 de maio serão incluídas em um álbum hospedado no Flickr (serviço de fotos do Yahoo). Brasil Em pouco mais de um mês, cerca de 5.800 aparelhos Nokia 5200 já foram distribuídos no Second Life. Dos usuários brasileiros ativos - cerca de 33 mil (fonte: Linden Lab) - 17% retiraram seus celulares nos quiosques virtuais. Os usuários ativos são aqueles que se conectaram nos últimos 30 dias. ?A Nokia faz uma aposta forte na convergência e na mobilidade, e a internet está intimamente ligada a estes movimentos. A penetração de ferramentas on-line no Brasil ganhou espaço significativo e acreditamos que atingimos o público certo ao investir em formas de comunicação diferenciadas como a que desenvolvemos no Second Life?, afirma Craig Webster, diretor de Marketing Regional da Nokia para a América Latina. Sobre o aparelho O Nokia N73 é um aparelho multimídia que possui recursos de fotografia avançados e alto-falantes estéreo integrados com som 3D. Com uma câmera de 3.2 megapixels, lente Carl Zeiss e foco automático, o modelo conta com diversas opções de conectividade, como Bluetooth, infravermelho e USB. Além disso, o aparelho tem integrado ao seu menu suporte à comunidade de fotografia Flickr (http://www.flickr.com/nokia), que permite o upload de imagens diretamente do celular para os álbuns do site. O player do aparelho traz suporte aos formatos de música MP3, AAC, AAC+, eAAC+ e WMA, podendo ainda rodar vídeos. Também é possível acessar seu e-mail e a internet via browser, além de outras funcionalidades de PDA.