Nokia registra prejuízo de US$ 831 milhões no 3º trimestre

A finlandesa Nokia, maior fabricante de aparelhos telefônicos do mundo, obteve prejuízo líquido de 559 milhões de euros (US$ 831 milhões) no terceiro trimestre deste ano, saindo do lucro líquido de 1,09 bilhão de euros de igual período do ano passado. O resultado veio bem pior do que a previsão média de analistas, que era de lucro líquido de 347 milhões de euros. O grupo foi prejudicado por encargos contábeis de 908 milhões de euros na Nokia Siemens Networks, joint venture que possui com a alemã Siemens.

O preço médio dos aparelhos vendidos pela Nokia caiu para 62 euros no terceiro trimestre deste ano, de 72 euros em igual intervalo do ano passado, enquanto o volume de vendas diminuiu 8% nessa base de comparação, para 109 milhões de unidades. A receita total do grupo diminuiu 19,8%, de 12,24 bilhões para 9,81 bilhões de euros, ficando abaixo da estimativa dos analistas, de 9,97 bilhões de euros.

Apesar do resultado abaixo do previsto, a Nokia disse esperar que o mercado de infraestrutura de telefonia móvel irá contrair-se apenas 5% em 2009, ante à previsão anterior de queda de 10%. O grupo também melhorou sua projeção para o mercado de aparelhos móveis, da queda de 10% prevista anteriormente para contração de 7% este ano. A Nokia projeta que sua fatia de mercado no quarto trimestre deste ano ficará praticamente estável em relação à de 38% registrada no terceiro.

A Nokia tem enfrentado crescente concorrência de smartphones, como o iPhone 3G, da Apple, e o Jet, da Samsung. Analistas preocupam-se com a possibilidade de que o preço médio de venda dos aparelhos da Nokia irá cair, a menos que a fabricante consiga ganhar espaço no segmento mais alto do mercado. As informações são da Dow Jones.