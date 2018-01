Nokia renova linha para crescer em mercado em queda

A Nokia exibiu três novos modelos de celulares, entre os quais o sucessor de seu modelo mais vendido, o 6300, em um esforço por ampliar sua participação em um mercado que está em queda. O Nokia 6700 Classic, sucessor do 6300, modelo que se tornou um dos celulares de preço médio mais vendidos, estará à venda por 235 euros (307 dólares), desconsiderados impostos e subsídios, quando chegar ao mercado no segundo trimestre. "O modelo deve ser um sucesso para a Nokia. Tem acabamento premium, mas será lançado ao mesmo preço que o 6300 original", disse Ben Wood, diretor de pesquisa da CCS Insight. "Ele deve se posicionar em um ponto do mercado no qual a Nokia já provou sua força." As vendas de celulares devem despencar este ano, afetadas pela relutância dos consumidores em gastar em novos aparelhos, em meio à recessão econômica e aos grandes estoques acumulados pelos revendedores de celulares no final do ano passado. O modelo 6700 terá uma câmera de cinco megapixels e recursos de navegação em GPS com o sistema Nokia Maps. "Nosso novo modelo compartilha do DNA de seu predecessor, e acreditamos que será um dos nossos sucessos de vendas em 2009", afirmou Soren Petersen, vice-presidente sênior da Nokia, em comunicado. A Nokia, maior fabricante mundial de celulares, também revelou os modelos 6303 e 2700, que devem ser vendidos por, respectivamente, 135 euros e 65 euros, excluídos subsídios e impostos. "O 6303 oferece muitos recursos para seu preço. Pode se sair bem este ano, dado o aperto de cintos dos consumidores que talvez procurem por alternativa mais barata na troca de seus celulares", disse Wood. O lançamento surge no início de um ano visto como difícil para o setor de celulares. Os analistas antecipam que o mercado cairá em 10,7% em termos de volume, para 1,08 bilhão de aparelhos. O varejo e as operadoras estão tentando reduzir seus estoques, depois de uma temporada de festas fraca, e isso os levou a adotar políticas agressivas de redução de preços. Embora os revendedores em geral cortem preços em janeiro, este ano os descontos estão bem mais altos do que o costume.