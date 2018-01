Nokia revela celular inteligente com software de navegação A Nokia revelou nesta segunda-feira, 12, um celular inteligente com funções de navegação, mapas e recursos de acesso rápido à internet durante a feira de telefonia móvel 3GSM. A Nokia, maior fabricante de celulares do mundo, tem por objetivo agitar o potencialmente lucrativo mercado de serviços de localização do usuário em tempo real, considerado pela empresa como um de seus principais negócios. O novo 6110 Navigator deve começar a ser vendido no segundo trimestre ao preço estimado no varejo de US$ 585 antes de subsídios ou taxas. No preço do aparelho já está embutida a inclusão de mapas e de software de navegação. Na semana passada, a Nokia revelou um serviço gratuito de navegação e mapeamento smart2go, com o qual os usuários podem visualizar mapas e acessar rotas. O serviço é cobrado se forem utilizadas ferramentas mais sofisticadas como comando de voz e navegação que acompanha o usuário em cada curva do trajeto. A Nokia espera instalar o serviço em milhões de celulares este ano. A empresa finlandesa entrou no mercado de navegação no ano passado por meio da aquisição da alemã Gate5. O novo 6110 será um dos primeiros modelos do portfólio da Nokia a oferecer velocidades de transmissão de dados ultra-rápidas por meio da tecnologia "super 3G", ou HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Apesar da Nokia usar os dados da Tele Atlas para o smart2go, a empresa utiliza mapas da Navteq para este produto, informou um porta-voz da Nokia. A companhia prevê que o mercado mundial de celulares cresça até 10% em 2007 e estima o lançamento de seus primeiros celulares WiMAX (tecnologia de rede sem fio em alta velocidade) no primeiro semestre de 2008. A Nokia também anunciou uma parceria com o site YouTube, do Google, para entrega de vídeos em celulares.