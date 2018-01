Nokia se reorganiza e será dividida em três unidades

A maior fabricante mundial de celulares, Nokia, anunciou nesta quarta-feira uma reorganização com o objetivo de tirar vantagem de futuras áreas de crescimento e promover maior eficiência. A empresa finlandesa será dividida em três unidades -Aparelhos, Serviços & Software e Mercados-, decisão que segundo os analistas deve melhorar sua linha de produtos e remover certas rivalidades internas. As unidades substituirão as atuais divisões -celulares, que produz os modelos mais baratos; soluções empresariais, que cuida dos produtos para o mercado de negócios; e multimídia, que produz celulares equipados com câmeras e players de música avançados. A Nokia anunciou que a nova organização, que será efetivada em 1o de janeiro de 2008, a ajudaria a administrar de maneira mais efetiva a sua linha de produtos, acelerar o prazo necessário a conduzir novos modelos ao mercado e reforçar sua eficiência no desenvolvimento e comercialização de produtos. Os analistas afirmam que a nova estrutura removeu as barreiras até certo ponto artificiais que resultavam em duplicação de esforços e competição interna por recursos. "Isso deve ajudá-los a desenvolver uma linha de produtos com menos conflitos, e a se concentrarem melhor naquilo que é oferecido pelas diferentes divisões, especialmente no campo dos celulares inteligentes", disse Lauri Rosendahl, analista da Carnegie, em Helsinki. A Nokia também reestruturará sua contabilidade, reportando os resultados em dois segmentos -os números da divisão de aparelhos e os da Nokia Siemens Networks, joint venture de infra-estrutura para redes de telecomunicações que ela mantém com o grupo alemão Siemens.