Nokia Siemens anuncia reestruturação e prevê corte de vagas

A Nokia Siemens Networks, uma joint venture entre a finlandesa Nokia e a alemã Siemens, anunciou que está reorganizando seus negócios e que pode cortar até 9% de sua força de trabalho global, que totaliza 64 mil funcionários. A companhia tornou-se o mais recente vendedor de equipamentos para redes de comunicação a planejar se reestruturar em consequência das condições desafiadoras do mercado.

A Nokia Siemens pretende reduzir as despesas operacionais anualizadas e os gastos com produção em 500 milhões de euros (US$ 731,8 milhões) até o fim de 2011, em comparação com 2009. A companhia também tem como meta reduções anuais dos custos com compra de produtos e serviços.

A empresa vai realizar uma revisão de pessoal que poderá levar a um corte de 7% a 9% de sua força de trabalho global. Além disso, a Nokia Siemens vai reorganizar suas operações em três unidades de negócios, ante as cinco atuais, com efeito a partir de 1º de janeiro, e vai buscar reforçar seus negócios por meio de parcerias e aquisições.

"Apesar de ter atingido completamente os objetivos originais de economia com a fusão da Nokia Siemens Networks, as mudanças na economia global e no ambiente competitivo tornam novas reduções de custo necessárias", afirmou a companhia em um comunicado.

No mês passado, a Nokia Siemens Networks anunciou queda nas vendas do terceiro trimestre, mas afirmou que agora espera que o mercado de infraestrutura de telefonia móvel recue apenas 5% neste ano, em comparação com a expectativa anterior de declínio de 10%. As informações são da Dow Jones.