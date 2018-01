Nokia Siemens vê demanda de WiMAX em países emergentes A Nokia Siemens Networks informou na segunda-feira que espera se beneficiar da demanda por tecnologia de rede sem fio WiMAX em mercados emergentes e na América do Norte, depois que a rival Ericsson decidiu ficar de fora dessa tecnologia. O WiMAX permite acesso rápido à Internet a partir de notebooks, celulares ou outros dispositivos portáteis. A tecnologia possibilita o acesso a grandes distância de antenas em relação a sistemas anteriores. A sueca Ericsson, rival de porte muito maior da Nokia Siemens Networks em redes móveis, parou de desenvolver infra-estrutura celular em dezembro. "Estou muito satisfeito que eles tenham essa visão", disse Simon Beresford-Wylie à Reuters em entrevista. "Depois de nos encontrarmos e discutido com um grande número de operadoras, podemos dizer que o WiMAX terá um papel", disse o executivo da Nokia Siemens Networks. "Particularmente em novos mercados em crescimento onde não há infra-estrutura fixa (de banda larga), onde as operadoras estão buscando oferecer serviços por redes rápidas sem fio", disse ele. O WiMAX promete tornar a banda larga sem fio muito mais barata para ser instalada, até 10 vezes mais que as atuais redes celulares de terceira geração. Mas, apesar disso, ela não é muito adaptada para trabalhar com chamadas de voz. Concessões O espectro para redes WiMAX é concedido por governos a preços mais baratos que as freqüências utilizadas pela telefonia 3G. Além disso, fornecedores de equipamentos WiMAX afirmam que a infra-estrutura e aparelhos compatíveis terão custo menor que sistemas de terceira geração. Enquanto o WiMAX é testado por várias operadoras de mercados emergentes, inclusive Brasil, que usam a tecnologia como uma possível alternativa a redes banda larga com fio, algumas operadoras na América do Norte já decidiram lançar serviços comerciais com base nessa tecnologia. Nos Estados Unidos, a Sprint Nextel investirá US$ 3 bilhões em uma rede WiMAX em 2007 e 2008. A operadora escolheu a Nokia Siemens Networks junto com Intel, Motorola e Samsung como fornecedores de equipamentos.