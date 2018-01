Nokia Siemens vence a disputa para fornecer rede 3G para a Oi

A Nokia Siemens afirmou nesta quarta-feira, 16, que venceu a disputa para o fornecimento de rede de telecomunicações móvel de terceira geração para a operadora brasileira Oi, antiga Telemar, mas não revelou o valor total do negócio. "Confirmo que obtivemos a encomenda", afirmou a porta-voz da Nokia Siemens Riitta Mard, acrescentando que havia outra empresa interessada no fornecimento da rede. 3G 3G ou Terceira Geração é um termo genérico que cobre várias tecnologias para redes de telefonia sem fio do futuro. Combina Internet móvel de alta velocidade com serviços baseados em IP (Internet Protocol). A tecnologia 3G permite acesso mais do que rápido à banda larga e torna viável o download acelerado de arquivos de som e imagem nos aparelhos móveis. Oi A Oi é a maior companhia de telecomunicações do Brasil em faturamento e número de telefones instalados. Seus serviços abrangem telefonia fixa, telefonia móvel, comunicação de dados, internet e televisão por assinatura. Detém a concessão para operar em telefonia fixa local em 16 Estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste e autorização para prestar serviços de mobilidade em 17 Estados - os mesmos 16 com o acréscimo de São Paulo, para o qual arrematou licença em setembro de 2007, em leilão promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A Oi também atua com autorização em todo o território nacional na prestação de serviços de comunicação de dados, internet e longa distância, com o código 31