Nokia tem nova tecnologia de transmissão de dados sem fio A fabricante finlandesa de celulares Nokia anunciou uma nova tecnologia para troca de dados sem fio de curto alcance (máximo de 10 metros), que pode ser uma alternativa aos padrões Bluetooth e Ultrawideband. Segundo a empresa, o destaque da chamada tecnologia Wibree, resultado de cinco anos de pesquisas, está na eficiência energética, 10 vezes superior à da tecnologia Bluetooth, o que permitiria seu uso em uma série de dispositivos não-conectados atualmente, como relógios de pulso e sensores. A explicação é simples: ao usar mais energia, dispositivos Bluetooth como fones de ouvido sem fio drenam rapidamente suas baterias, exigindo uma recarga rotineira. Ao adotar o Wibree, as empresas se beneficiaram de uma recarga menos freqüente e na maior autonomia dos dispositivos. Mas para que a tecnologia seja bem aceita, será preciso convencer um número significativo de fabricantes a abraçar o novo padrão. Ainda é cedo para dizer se a Nokia será mais amigável em sua política de licenciamento, se comparado com o que feito pelo Bluetooth Special Interest Group, consórcio criado por diversas empresas como Ericsson, IBM, Intel, Toshiba e a própria Nokia, e que já conta com mais de 2 mil empresas associadas.