Nokia trará concorrente do BlackBerry para o Brasil A fabricante finlandesa de celulares Nokia está aumentando seu leque de produtos para empresas no mercado brasileiro com o anúncio da linha ESeries, que inclui quatro produtos diferentes e que incorporam funções como o acesso a dados em redes Wi-Fi, além do acesso móvel a e-mail e dados. Os quatro smartphones, E50, E61, E62 e E70, incluem ainda o suporte a aplicações como voz sobre IP (VoIP) e chegam no mercado brasileiro até o final do mês. Concorrência De olho no mercado de acesso a e-mail móvel, a Nokia quer concorrer no mercado brasileiro com produtos como o BlackBerry, dispositivo de acesso da canadense RIM, que é vendido no País pela TIM e pela Claro, e o e o Treo, da Palm, disponível nestas operadoras e também em uma versão CDMA na Vivo. A sua versão de comunicador móvel, o E61, traz teclado completo integrado, câmera digital de 2 Megapixels, acesso a Wi-Fi, memória interna de 75 MB, suporte a programas de mensagens instantâneas. O preço dos novos aparelhos ainda não foi divulgado.