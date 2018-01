Nokia une celulares a redes sociais na internet

Quando ordenaram a George Linardos que deixasse espaço na agenda para ajudar a pensar em negócios novos para a Nokia, ele imaginou que teria seis semanas de discussões no terraço de um hotel cinco estrelas no Caribe. Mas o que ganhou em vez disso foi uma travessa de mingau de aveia todos os dias em um hotel rústico a algumas horas de Helsinque, a capital finlandesa, em uma região de bosques nevados. Depois de passar 45 dias convivendo com as mesmas pessoas, e por isso desejando contatos sociais mais amplos, Linardos e sua equipe conceberam um site cujo objetivo é tornar mais fácil a interação em rede, especialmente para pessoas que não tenham computador. O resultado, chamado Mosh, é um site de interação social ao qual se pode acessar por celular. Essa é a mais recente peça no quebra-cabeça da Nokia, em seu plano para conquistar espaço na internet e equilibrar as operações no ramo de celulares. E parece que a idéia agrada aos usuários. "Me parece uma espécie de volta às origens da internet, quando se podia obter acesso a conteúdo e compartilhá-lo com outras pessoas", disse Nico Virtanen, estudante de informática na Finlândia. "O site me agrada. Outros sites permitem trocar arquivos de áudio e vídeo, mas aqui também se pode encontrar programas e documentos", acrescentou ele. Até agora, o serviço não foi divulgado, a não ser pelo boca a boca entre os jovens. Mais de seis milhões de pessoas já visitaram o serviço para baixar imagens, música, vídeos e programas de computador criados por outros usuários. "Tudo está nas mãos dos usuários", afirmou Linardos, encarregado do Mosh. "Abrimos a plataforma. Não sabemos exatamente em que direção isso vai avançar, e não estamos totalmente em controle", disse. A Nokia é a primeira fabricante de celulares a ingressar com força no mercado de conteúdo, com serviços como o Mosh e sua loja de música e serviços de jogos, que em breve serão lançados. "A participação dominante da Nokia no mercado de celulares permitiu que a empresa adotasse uma atitude mais agressiva na abertura de novos fluxos de receita, diante de seus rivais", disse Ben Wood, diretor de pesquisa da consultoria CCS.