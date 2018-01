Nokia usará tecnologia de busca da Microsoft em celulares A finlandesa Nokia anunciou uma parceria com a Microsoft pela qual utilizará a tecnologia de busca de informações Live Search em seus celulares. Pelos termos do acordo, usuários de alguns aparelhos multimídia da empresa poderão acessar a uma versão embutida da ferramenta Live Search em seus telefones. A tecnologia estará disponível na família de aparelhos Nseries (alguns modelos já estão à venda no Brasil) e nos celulares da série 60 (corporativos, com teclado alfanumérico integrado). A ferramenta, disponível em 14 idiomas, será usada ainda para monitorar informações de interesse dos usuários, como a flutuação em ações na bolsa e outros dados. Usuários de aparelhos compatíveis podem baixar o programa gratuitamente pela internet.