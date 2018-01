Nokia vai integrar GPS a redes sociais para celulares

A pequena fabricante finlandesa de celulares Benefon, que mudou seu nome comercial para GeoSentric, informou que a Nokia selecionou sua aplicação de redes sociais para uso nos telefones móveis N95 e 6110. Veja também: Nokia une celulares a redes sociais na internet A plataforma, chamada de GyPSii, que já é compatível com aparelhos que funcionam com o sistema operacional Windows Mobile e conta com apoio da Symbian, além da própria Nokia, está disponível para a maioria dos celulares, afirmou a Benefon em comunicado. A GyPSii permite que os usuários enviem fotos, vídeos e áudio gravados em seus celulares, que são automaticamente codificados com a localização de onde os arquivos estão sendo produzidos. Por meio dessa plataforma, os usuários podem ver onde seus amigos estão e visualizar e compartilhar lugares visitados. Combinado com acesso móvel à internet, o GPS (sistema de posicionamento global por satélite) é visto pela indústria de telefonia celular como uma nova dimensão das redes sociais que pode também ter implicações para o mercado de publicidade.