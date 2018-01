Nokia vai vender celulares com software Skype

A companhia de telefonia via Internet Skype fechou acordo com a Nokia sob o qual a maior fabricante mundial de celulares venderá alguns de seus aparelhos com o software Skype pré-instalado, a partir do terceiro trimestre deste ano. Mobile World Congress - veja também: Panasonic e NEC lançam nove celulares com Linux Sony Ericsson lança celular com câmera de 12 megapixels Samsung lança celular movido a energia solar Indústria de celulares faz acordo para carregador universal A Skype, cuja tecnologia permitiu que legiões de internautas realizassem telefonemas gratuitos de longa distância pela Internet, está começando a atuar no setor de telefonia móvel, em parceria com operadoras como a 3, da Hutchison Whampoa. "Acreditamos que a telefonia móvel tenha imensa importância para o nosso futuro", disse Josh Silverman, presidente-executivo da Skype, em entrevista à Reuters durante o Mobile World Congress, maior evento do setor, em Barcelona. Ele anunciou que a Nokia instalará o Skype em celulares topo de linha da série N, a começar pelo N97. "O anúncio da Nokia é realmente um marco importante. Ao formarmos parceria com fabricantes, nos tornamos capazes de oferecer uma experiência superior", disse Silverman. O software da Skype também está disponível para download em celulares, mas nesse caso oferece menos integração a recursos como agendas, o que o torna menos conveniente. A maioria das operadoras de telefonia móvel encara a Skype com cautela, temendo perda de receita se os usuários optarem por fazer telefonemas a custo baixo ou zero, mas Silverman afirma que a 3, na verdade, viu uma alta média de receita de 20 por cento entre os consumidores que utilizam celulares com Skype. Ele disse que os assinantes se encorajam a usar mais seus celulares devido a planos de dados com tarifa fixa --o que amplia o uso de outros serviços da 3-- e que a lealdade dos clientes cresceu. A Skype também tem acordos com outras operadoras, mas a 3 é a mais bem sucedida. Silverman diz que mais de 300 milhões de chamadas de Skype a Skype foram realizadas por celulares até agora. A média atual é de 1 milhão de minutos ao dia. A Skype tinha 405 milhões de usuários registrados no final do ano passado.